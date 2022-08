Chama indecisa entre molestarse por la infidelidad de Bad Bunny o sentir envidia porque no fue con ella

Controversial, como el perpetuo debate de echarle azúcar a las caraotas o la eterna disputa de los que prefieren hacer el amor con medias; así fue el fin de semana en la farándula donde el protagonista fue Bad Bunny, el cantante, actor y compositor odiado por las personas de más de 40 años, quién ha sido objeto de críticas por la filtración de unos videos donde se muestra besando apasionadamente a una fanática. Algunos de sus detractores confesaron estar en contra de lo ocurrido, como Corina Mendoza, quién no perdió tiempo para juzgar al puertorriqueño, sin embargo, también admitió sentir cierta envidia por no ser la admiradora que probó los “dulces y sublimes” labios del intérprete de éxitos como “Titi Me Preguntó”, “Aguacero” y “Bohemian Rapsody”.

Mendoza, quien se considera a sí mismo como una “Bichiyal”, pero la verdad es que a las 11 ya está durmiendo, contó a nuestra redacción sobre el sentimiento que le provocó el video del reguetonero: “Marica, pero ¿cómo le va a hacer eso a Gabriela? Ella tanto que lo ama y se lo demuestra siempre en redes, sin duda Gabs es la guerrera más fuerte de Dios después de la gente que emigró a Perú. Además te voy a decir una vaina, Benito y ella tienen de las mejores relaciones que yo he conocido, o sea, quisiera alguien tener algo así de bonito con alguien, te lo digo yo que no es que los conozca, si no que veo full las cosas que ponen en redes y todas las entrevistas. Y bueno, yo sé que él tiene varias canciones diciendo que tiene full novias, pues, pero no pensaba que era literal, aunque igual me da rabia, porque si ese beso hubiera sido conmigo yo pudiera entender, ¿pero tú viste a la chama que besó? Pfff, bicha pa’ fea ¿oíste?”, finalizó Mendoza quien terminó deduciendo que los cachos están bien siempre y cuando el cacho sea ella.