Solo por joder, Cupido flecha a chamo que tiene pasaje comprado

Cupido, la única deidad mitológica que a pesar de tener poderes sobrenaturales, igual usa pañal, decidió este martes, flechar a Guillermo Núñez, un joven venezolano que estaba en espera para abordar un avión e irse del país. Fuentes extraoficiales, habrían informado a este medio que Cupido habría actuado por travesura y solo por joder, porque al final, es un bebé con una flecha.

Mientras pedía ser cambiado por su madre Venus, Cupido habló ante las cámaras para ofrecer detalles de su broma pesada a un pobre venezolano: “Jajajaja, ustedes tenían que verlo, ese pobre chamo todo bobo ahí enamorándose antes de irse del país, no sí. ¿Ahora qué va a hacer?, ¿se va a quedar en Venezuela por amor?, o ¿va a hacer la clásica de decir “yo te mando el pasaje”? Yo no sé, pero eso es demasiado cómico, ojalá no se vaya por una relación a distancia porque la fidelidad de las parejas que están lejos al igual que la dieta de Maduro, no existe. Eso se quedó en 1990, ahora lo que está de moda son los besos de tres y salir con la ex de los panas”, señaló Cupido mientras se buchaba al momento de que le sacaran los gases.

Por su parte, Núñez evidentemente flechado, destacó: “De pana primera vez que me siento así, con alguien, no sé. Es la primera vez que la veo y sí, además es una trabajadora del duty free del aeropuerto, pero esta vez es especial. Yo creo que no debería irme del país en este momento, o sea, mírenla es demasiado preciosa, solo vendiéndome un refresco y unos chocolates con sobreprecio me enamoró por completo. Emigrar puede esperar cuando la fuerza del corazón te pide quedarte e intentarlo una vez más, nadie podrá con esto, ni siquiera la incompatibilidad evidente de nuestros signos zodiacales”.