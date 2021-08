Alcaldía remolca señora en silla de ruedas mal parada

Al igual que un joven espera en un rincón que la chica que le gusta deje de subir fotos con el novio para escribirle, las grúas de los municipios que componen la Gran Caracas esperan pacientemente para llevarse carros, conos, puestos de perros calientes y personas recién estacionadas. La historia no iba a ser distinta para la señora Migbelis Parra, quien fue remolcada el día de ayer en su silla de ruedas por una grúa de la Alcaldía de Chacao.

Conversando con nuestro pasante subpagado a través de la reja del estacionamiento de Tránsito Veracruz pudimos conocer que la señora Parra, de 72 años de edad, se encontraba en la acera frente a su casa esperando a su nieto para regalarle un billete de $5 cuando fue remolcada: “Bueno mijito, yo estaba ahí tranquilita, en una sombrita esperando a Matías Sebastián en el frente de mi casa para darle una cosita, y de repente llegó una grúa y baja la cuestión esta que tienen atrás que es para subir carros y un muchacho me empuja y me sube; cuando le pregunto al joven me dice ‘¡usted no puede estar parada acá, mi doñita!’ y me llevó a pagar una multa por estacionarme mal”, finalizó la señora Parra, quién para pagar la multa tuvo que quitarle los 5 dólares a su nieto y también, hipotecar la casa.