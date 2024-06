Maduro llena marchas chavistas con muñecas inflables

Ya las amenazas de eliminar el bono, los Claps, el trabajo, las pensiones, los brazos y otras estrategias de captación de votos chavistas no son tan efectivas como antes; es por eso que en redes sociales se ha notado un evidente fracaso en la campaña electoral de Nicolás Maduro, quien se ha visto solitario en sus eventos políticos, llevándolo al extremo de rellenar los espacios vacíos de calles y avenidas con muñecas inflables para simular adeptos a su gobierno.

Mientras intentaba inflar una de las muñecas con refresco de uva, Maduro daba otro discurso populista intentando imitar los del comandante supremo: “Pueblo de Venezuela, tienen que votar por mí, por su presidente obrero, porque yo soy así, un pelabola como ustedes. Lo que pasa es que los habanos, las camionetas de lujo, los aviones, las mansiones y las cuentas offshore venían con el cargo, pero eso no me quita la humildad de presidente albañil frisador de paredes. Aquí estamos en esta magnánima marcha de pueblo chavista madurista motopiruetista, donde algunos de ustedes se ven ligeritos, pero eso no es porque el CLAP de diarrea ni porque sean muñecas inflables con verrugas pintadas con marcador, sino porque están inspirados a votar por mi en estas elecciones presidenciales totalmente justas y nada manipuladas, pero que no vengan observadores internacionales porque les voy a tener que aplicar la mano de hierro por el recto”, concluyó el ilustre ciudadano mientras hacía más chavistas de cartón para no sentirse solo jugando Mario Kart.