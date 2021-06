Roque Valero confiesa que recibió 60 mil dólares para no cantar en el cumpleaños de Maduro

En una exclusiva entrevista publicada hoy con la revista FarandiPolitics, el cantante, político y Bolívar más chimbo del cine, Roque Valero, admitió que el gobierno de Nicolás Maduro le otorgó 60 mil dólares para que no cantara en el cumpleaños del presidente, ni siquiera cuando el resto de los asistentes cantaba la canción “Cumpleaños feliz” alrededor de la torta.

Durante la conversación que nuestro pasante subpagado transcribió a mano 5 veces, porque así se lo pedimos, Valero ofreció más detalles reveladores sobre este extraño soborno: “Mi historia con el grandísimo presidente guapetón Nico no es tan buena ni es tan mala, aunque me gustaría que fuera mejor, no lo niego. Y aunque lo parezca no es la equivocada. Sólo es una rara historia que va, que regresa. Que sueña y promete ser un poco diferente. O por lo menos así lo creía. Yo sin falta estoy en los cumpleaños de las personas más elitistas del régimen, todos los años, desde Chávez, incluso. Y jamás, pero JAMÁS me han rechazado un canto. Esta vez no fue ni siquiera un rechazo; fue un soborno para que me quedara callado, para no compartir con nadie mi hermosa voz, mi regalo más abnegado, mi talento más preciado. Lo sentí como un duro golpe en el ego. ¿Qué le hecho yo a Nico para que me trate así? Tuve sentimientos encontrados. Por una parte me dolió muchísimo que alguien estuviera dispuesto a pagar esa cantidad de dinero para no oírme cantar, pero al mismo tiempo… me pude lanzar un viaje increíble por toda Europa con esos sesenta mil verdes. Ahora nuestra historia es de venganzas y mentiras. De estrategias y de falsas reconquistas” dijo cantando Valero, quien piensa que es la primera vez que esa letra viene a su mente.