Horóscopo Bipolar: Año Nuevo

El 2020 habrán terremotos, tormentas tropicales, escándalos, eclipses, acusarán a alguien de algo, alguien se enfermará, alguien se curará, como todos los años. Querías que te dijera lo que va a pasar en el 2020… ¿Prefieres que sea más específico?

ARIES

¡Feliz año, carnerito precioso de mi vida! Estos doces meses estarán llenos de prosperidad; no como la de esos restaurantes de lujo que aseguran no ser lavados de dinero, pero algo habrá. Eso sí, manda a decir Mercurio que no seas bruto a la hora de invertir. No vuelvas a caer en cuentos como el de la prima esa que “se hizo millonaria” siendo su propia jefa y terminó enviándole 800 dólares a una desconocida en Ocumare del Tuy.

TAURO

El tarot, los planetas y tus historias de instagram indican que 2020 va a ser definitivamente EL año: tu año de entrar en rehabilitación. No puedes seguir rumbeando como si fueses Akapellah. No tienes ni ese presupuesto ni la resistencia que genera tomar cocuy desde los 13 años todos lo días. ¿Ya te diste cuenta que esto no es un horóscopo sino una intervención? Los astros son duros, pero te dicen esto porque te quieren.

GÉMINIS

Júpiter está alineado en tu casa para este comienzo de año. ¿Qué significa eso? No tengo la más absoluta idea; seguramente estará haciendo cola para cobrarte, porque ya me llegó el rumor de que te sigues haciendo el loco con la plata que le debes a tu mamá. Termina de pagar eso para que no pases todo el año debiendo, porque qué raya de verdad.

CÁNCER

Estás comenzando el año contaminado; pero no de malas energías y esas cosas espirituales, sino contaminación de la que se huele. Debes hacer todo lo que esté a tu alcance para bañarte y comprar un desodorante. Esto no lo dicen las constelaciones ni los astros, es que el olor llega hasta nuestras oficinas; aunque seguramente el violín ya llega hasta al espacio sideral.

LEO

Tu señal cósmica es el arcano de la vibra normal, el exceso de buena vibra se acabó y llegó el momento de que le bajes dos a prender inciensos en tu cuarto porque papá y mamá están empezando a sospechar. Conéctate con el color azul, el mismo que el del certificado médico porque pronto el elemento del fresco necesitará de tu colaboración y tienes que estar preparado para no dársela. Tu número de la suerte es el de un tío que viva en Miami, pero no le pidas demasiado porque se van a “caer las líneas”.

VIRGO

Mercurio retrógrado te dio una redoblona durante todo el año pasado, pero tu tampoco te ayudas, mi Virgo hermoso. Ya te he dicho montones de veces que borres el número de ese hombre. OLVÍDALO. DÉJALO IR, COMO HENRI FALCÓN SE DEJÓ IR A SÍ MISMO. Date unos baños con té de eucalipto con salsa de soya, a ver si sales de ese hueco. YA BASTA.

LIBRA

Balanza avasallante, el espíritu de Walter Mercado me susurró que este será el mejor año para tu signo, y como todos sabemos, él nunca se equivocaba. Hablando de Walter, recuerda pasar por el Walmart de Puerto Cabello a ver qué hay de bueno. Tu número de la suerte para el 2020 será el π + 7 x 90 ÷ 4729 – 6 y a todo eso le multiplicas la raíz cuadrada de 6263782 y te lo juegas en los animalitos. ¿Todavía existen los animalitos?

ESCORPIO

¿Qué dicen los astros para el aguijón más deslumbrante de las 12 casas zodiacales? Pues mira, aquí tengo planetas, estrellas y la galaxia entera pidiéndome que te diga, que te implore, que por favor dejes de decirle bebé a todo el mundo. Por supuesto que ellos saben que tú eres libre, que puedes hacer caso omiso de este consejo, pero te susurran bien bajito al oído que si sigues haciendo esto, vas a quedarte más solo que la una.

CAPRICORNIO

Una estrella que ahorita no recuerdo cómo es que se llama me dejó un mensaje aquí para ti, ya va… espérate. Ajá, aquí está: dice que necesitas comprar leche, huevos, ques… Ah no, perdón, estoy leyendo la lista para el supermercado. En fin, este año pinta hermoso para tu signo: veo dólares, nueces, chocolates. Eso quiere decir claramente que o vas a por fin a emigrar o que vas a conseguir trabajo en alguno de los 883.237.923 bodegones que hay en el país.

ACUARIO

Eres el signo más nulo, y lo sabes. Nadie habla de Acuario. Todo el mundo habla de lo tóxicos que son los Escorpio, de la doble cara de los Géminis, de lo ardiente que son los Aries en los asientos traseros de un Corsa e incluso hasta hablan de los discos de Roque Valero, pero nadie habla de Acuario. Pero eso cambia este año, así lo decreto aquí, este es tu año, veo venir tantos éxitos que no vas a saber cómo lidiar con ellos y vas a querer regresar al anonimato para siempre.

PISCIS

Anoche estaba observando la Luna mientras sonaba Caraluna de Bacilos y las vibras de ese momento único me informaron que este no será un año fácil para mis dos pececitos. Pero no desesperes, todo tiene solución: pásame tu número de cuenta, tu clave, las respuestas de las preguntas de seguridad y mientras yo resuelvo un par de tecnicismos con los signos, ve tú bañándote con una mezcla de anís, yogurt y bicarbonato por quince días, para que podemos torcer este oscuro destino juntos.

SAGITARIO

Este año veo para ti, querido Sagitario, una gran oportunidad para que aprendas un poco sobre geometría, porque vives diciendo “necesito un cambio”, “tengo que dar un giro de 360 grados a mi vida”, y no solo quedas en el mismo sitio, sino que das material de burla para buen rato. La luz se va a seguir yendo, pero que eso no apague tu luz interna. Mi recomendación para este año es vestirte de negro para que no se note todo lo que engordaste en diciembre.

FLAMINGO

¿Otra vez tú? Pensé que te habías quedado en el 2019. Lo bueno es que seguro de este año no pasas, porque con el cambio climático y la contaminación de las aguas por la minería con mercurio tu especie va a desaparecer sí o sí.