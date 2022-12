Señora de Recursos Humanos que no ve fútbol va ganando quiniela del mundial en la oficina

Lo que algunos catalogan como raro o paranormal está sucediendo en la firma de contadores “Gómez y Asociados y Asociados y Asociados”, en esta oficina sin ventanas y sin diversión, la quiniela del Mundial de Qatar está siendo liderada ampliamente por la señora Nurys Molina, conocida coloquialmente como “la de Recursos Humanos”.

“Yo puse que ganaban los que me parecían más bonitos,” aseguró Molina, quién predijo la victoria 2 – 1 de Japón sobre España. “Yo no sé, yo vi que todo el mundo estaba emocionado con eso de la quiniela y también quise participar. Pero todos esos hombres de la oficina ahora me odian más que cuando les dije que este año no había aguinaldo. Son toditos unos picados. Cuando vieron que puse que Argentina iba a perder contra Arabia Saudita se burlaron de mí, y ahí están, todos furiosos ahora diciendo que y que hice brujería y no sé qué. ¿Quién los manda a decir que Alemania era favorita? Uy no, con esa bandera tan fea era obvio que no iban a ganar nada,” concluyó la señora Gloria, mientras pegaba un nuevo resultado, esta vez la victoria de Corea del Sur sobre Portugal, dejando a Uruguay fuera del mundial.