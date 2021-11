Joven ve el video de Frank Sinatra e igual se quiere ir de Venezuela

Este martes, el joven Carlos Meléndez lloró durante 4 horas seguidas al ver el video que se encuentra en el canal de Youtube de Frank Sinatra “Have Yourself A Merry Little Christmas”, que narra la historia de un emigrante venezolano. Meléndez aseguró que luego de enjuagarse las lágrimas, puso Bad Bunny y siguió con ganas de irse de Venezuela.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar con Meléndez, quien se encontraba con los ojos hinchados, igual que nuestro pasante —aunque este último lloraba seguramente por motivos diferentes, ya que no ha podido ver el video viral por no tener internet en su computadora—: “Mano, qué fuerte todo, te lo juro que la parte cuando el señor abre la pantalla de la laptop y sonríe porque su hijo que se fue le pasó una foto me rompió. Igual me sorprendió que le haya llegado la foto porque el internet de CANTV no sirve para nada; me provocó preguntarle cuál proveedor tiene y todo, pero ese no es el punto, pues. Ya estoy mejor, apenas terminé el video puse una de Bad Bunny y empecé a armar una maleta de simulacro, estoy listo para cuando me toque irme de verdad”, finalizó Meléndez, mientras aseguraba que pensar que todavía tiene que ir al SAIME a sacarse el pasaporte le da más ganas de llorar que cualquier video de Sinatra.