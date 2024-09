Avión de Maduro pide asilo político en Estados Unidos

Una aeronave Dassault Falcon 900EX arribó esta mañana al Estado de Florida. El avión, usado como transporte de Nicolás Maduro a los amigables destinos de Rusia, Cuba, Turquía y Corea del Norte, solicitó a su llegada la protección del asilo político.

El avión, quién ha denunciado lo han maltratado al llenar su tanque de gasolina iraní, habló ante las cámaras de CNN: “Ustedes no saben lo que he sufrido, desde Maduro cantando karaoke en la parte trasera, unas escapadas a Rusia de un sobrino de un ministro o llevar al mismísimo Elías Jaua como sobrecargo o aeromozo, como a él le gusta decirse a sí mismo. Ha sido una experiencia que no les recomiendo. Pido libertad en el país de las oportunidades, quiero ser parte del sueño americano, mi sueño es llevar a cualquier influencer millonaria a cualquier parte, no importa si contamino más que una familia al año, pero no quiero volver a tener que llevar a personas con mocasines de 3000 dólares en los pies”, sentenció el avión mientras pedía que limpiaran bien su baño.