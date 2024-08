CNE presenta segundo boletín tras cinco días tratando de entender los decimales

El Colectivo Nacional Electoral (CNE), ente electoral presidido por Nicolás Maduro y Elvis Amoroso, publicó hoy el segundo boletín de resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, en el que ellos eligen como ganador de los comicios a Nicolás Maduro con el 124,00000000% de los votos por encima del candidato opositor, quien solo obtuvo -1210,0% de los votos. Según el mismo rector, este cálculo le tomó 5 días de tareas dirigidas porque todavía no entiende muy bien cómo sumar porcentajes, por qué no puede imprimirse las actas en servilletas o cómo más de 10 millones de votos pueden dar porcentajes redondos y sin decimales.

En su alocución para presentar el segundo boletín electoral (que confirma al primer boleta electoral, Nicolás Maduro) el presidente del CNE hizo las siguientes declaraciones: “Me disculpan la tardanza con los datos y datas, lo que pasa es que empezamos asignando a dedo un porcentaje a cada candidato (excepto al mariposón de Ecarri), luego hicimos regla de tres, por lo que la suma nos da porcentajes exactos. Esto nos permitió descubrir que hubo una persona que solo 16% de su cuerpo votó por Maduro, por eso le pedimos a la Fiscalía que meta preso al 84% restante de su humanidad, pueden encerrarlo y dejarle la cabeza y un brazo fuera de los barrotes. Pero ajá, no nos desviemos de lo importante. Luego revisando bien descubrimos que habíamos calculado mal el número de votos inventados (digo, escrutados, perdón) así que tuvimos que darle 2 votos a cada chavista para que nos dieran las cuentas, y luego al ver que no era suficiente, le dimos 5 votos a cada chavista, pero tampoco cuadró la vaina, así que le dimos -3 votos a cada opositor, le aplicamos la resolvente a las nalgas de Ecarri, y a pesar de los ataque de los Neos imperialistas de Matrix, los miniespías, Macedonia del Suroeste, Bélgica del Norte, Mr Robot, North West y Northface, logré que todo cuadrara y estuviera redondito, más allá de cualquier sospecha, y como se puede ver en este boletín Maduro ganó con 12 votos y Edmundo perdió con 7 millones de votos pero de los malos así que no cuentan”, concluyó el ilustre ciudadano antes de que le empezara a salir humo de la nuca.