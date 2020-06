Horóscopo Bipolar: Predicciones para el resto del 2020

Al igual que un tetero de Cerelac, el 2020 está bastante pesado: una pandemia, el Brexit, caída de los precios del petróleo, crisis en la economía mundial, incendios forestales bestiales y un disco nuevo de Roque Valero, entre otros. Es por eso que nuestros redactores de horóscopos prendieron de nuevo el altar a Mia Astral y le preguntaron a los astros si van a seguir ensañándose en nuestra contra en lo que resta del 2020. Spoiler alert: sí.

Tauro

La trifecta completa compuesta por los astros, los arcanos y los Caballeros del Zodíaco me comunica que para el resto del 2020 debes cuidarte de todo lo malo que pueda ocurrir en el futuro, eso quiere decir: el derretimiento de los polos por culpa de las personas que vapean, el estreno de las nuevas canciones de Jonathan Moly, el regreso de la moda de las chemises Aeropostale, el resurgimiento de una fuerza armada extremista Pocoyocística, el matrimonio legal de los furrys, Maduro poniéndose un piercing en la nariz y la creación de un partido político dominado por personas que SOLO ven Narconovelas en Netflix. No te auguramos suerte en el amor porque para eso tendrías que salir a la calle y bueno… en el dinero tampoco. Y si quieres tener salud asegurate de cumplir la cuarentena.

Géminis

La trifecta completa compuesta por la luna, el sol y los demás Astros de Houston, me comunica que para el resto del 2020 debes cuidarte de todo lo malo que pueda ocurrir en el futuro, eso quiere decir: tornados, invasión de vacas mutantes, invasión de vacas mutantes viajando dentro sobre tornados, la cuarta resurrección de Juan Gabriel, la extinción del cazón y Chyno cambiando su nombre artístico otra vez a “Shyn0”. No te auguramos suerte en el amor porque para eso tendrías que aumentar el rango de edad en Tinder y bueno… en el dinero tampoco. Y si quieres tener salud asegúrate de cumplir la cuarentena.

Cáncer

La trifecta completa compuesta por Wisin, Y, y Yandel, me comunica que para el resto del 2020 debes cuidarte de todo lo malo que pueda ocurrir en el futuro, eso quiere decir: la muerte de tu mecánico budista favorito, un ataque de pánico cada vez que escuches la palabra “curva”, la restauración del feudalismo, un nuevo disco de Anuel, y el nombramiento de Karol G como nueva Secretaria General de la ONU. No te auguramos suerte en el amor porque para eso tendrías que bañarte todos los días en aceite de coco y de otras películas de Pixar, y bueno… en el dinero tampoco. Y si quieres tener salud asegúrate de cumplir la cuarentena.

Leo

La trifecta completa compuesta por Leo Messi, Leonardo DiCaprio y los Leones del Caracazo, me comunica que para el resto del 2020 debes cuidarte de todo lo malo que pueda ocurrir en el futuro, eso quiere decir: acné en las articulaciones, la segunda ola del Harlem Shake, escasez de reggaetón cristiano, la prohibición total de videos de perritos lindos, la promoción de videos de gatos feos y el herpes simple. No te auguramos suerte en el amor porque para eso tendrías que tener activo el cupo CADIVI y bueno… en el dinero tampoco. Y si quieres tener salud asegúrate de cumplir la cuarentena.

Virgo

La trifecta completa compuesta por Walter Mercado, Walter Mercado Jr. y Walter Mercado, El Regreso, me comunica que para el resto del 2020 debes cuidarte de todo lo malo que pueda ocurrir en el futuro, eso quiere decir: El huracán de langostas del 15 de junio, una temporada nueva de La Casa de Papel, el descubrimiento de tiburones venenosos en el lago de Valencia, videos de protestas con dubstep de fondo, la muerte del sol y el regreso del meme “Vamo a calmano”. No te auguramos suerte en el amor porque para eso tendrías que hacerle 7.5 amarres a una persona y bueno… en el dinero tampoco. Y si quieres tener salud asegúrate de cumplir la cuarentena.

Libra

La trifecta perfecta compuesta por Osmel, Maite y Hermes el Iluminado me comunica que para el resto del 2020 debes cuidarte de todo lo malo que pueda ocurrir en el futuro, eso quiere decir: el racionamiento de pollos a 2 por persona, otra temporada más de Game of Thrones pero con el mismo final, una colaboración de Romeo Santos con una alarma de un carro, Maduro y el regreso de Voz Veis. No te auguramos suerte en el amor porque para eso tendrías que dejar de engatusar a hombres casados, y bueno… en el dinero tampoco. Y si quieres tener salud asegurate de cumplir la cuarentena.

Escorpio

La trifecta completa compuesta por el Arquitecto de los sueños, el Albañil del destino y el Bodeguero de la esquina, me comunica que para el resto del 2020 debes cuidarte de todo lo malo que pueda ocurrir en el futuro, eso quiere decir: el live action de Chicken Little con furrys, el renacimiento de los dinosaurios, Hany Kauam, la extinción de los dinosaurios por su adicción al popper, la gente que dice que el café con stevia sabe bien y la prohibición del número 8. No te auguramos suerte en el amor porque para eso tendrías que tener internet y bueno… en el dinero tampoco. Y si quieres tener salud asegúrate de cumplir la cuarentena.

Sagitario

La trifecta completa compuesta por los Aliados, las potencias del Eje y los países con carga eléctrica neutra, me comunica que para el resto del 2020 debes cuidarte de todo lo malo que pueda ocurrir en el futuro, eso quiere decir: descubrir que tu abuelo es fanático de Cumbia Ninja, el anuncio del Pájaro Vera como nuevo DT de la Vinotinto y Cardenales de Lara, la adición de “Champeta Clásica” como materia obligatoria en todas las universidades, la toma de Cabimas, el eclipse de Saturno cuando lo tape el Dragón de Ojos Azules y el triunfo del Atalanta en la Champions . No te auguramos suerte en el amor porque para eso tendrías que poner gasolina y bueno… en el dinero tampoco. Y si quieres tener salud asegúrate de cumplir la cuarentena.

Capricornio

La trifecta completa compuesta por el padre, el hijo y Romeo Santos, me comunican que para el resto del 2020 debes cuidarte de todo lo malo que pueda ocurrir en el futuro, eso quiere decir: tuqueques caníbales de 2 metros en tu cocina, la victoria de los Tiburones de La Guaira, la permisión de la homofobia recreativa, ads de Youtube en Whatsapp, un negocio piramidal que sí funciona (escriban al DM) y la extinción de las chicas Polar por el calentamiento global. No te auguramos suerte en el amor porque para eso tendrías que tener memoria en el teléfono para bajar Whatsapp y bueno… en el dinero tampoco. Y si quieres tener salud asegúrate de cumplir la cuarentena.

Acuario

La trifecta completa compuesta por Crocs con medias, auto-cortes de pelo y zarcillos decolorados me comunica que para el resto del 2020 debes cuidarte de todo lo malo que pueda ocurrir en el futuro, eso quiere decir: computadora con 100 virus nuevos, bloqueo de tu cuenta de Zelle, cambio de contraseña de Netflix que usas de tu ex, cucarachas asesinas, otro video de celebridades cantando Imagine y otra película de “comedia” con Adam Sandler. No te auguramos suerte en el amor porque para eso tendrías que dar el primer paso y bueno… en el dinero tampoco. Y si quieres tener salud asegúrate de cumplir la cuarentena.

Piscis

La trifecta completa compuesta por Ed, Edd y Eddy me comunica que para el resto del 2020 debes cuidarte de todo lo malo que pueda ocurrir en el futuro, eso quiere decir: que se viralicen tus foto pie, otra temporada de Grey’s Anatomy, que tu vecina tenga un bebé llorón que no te deja dormir en la noches, te sigan invitando a llamadas por Zoom, te obliguen a ir al trabajo a pie y que se borren todos tus juegos. No te auguramos suerte en el amor porque para eso tendrías que dejarte crecer una barba decente y bueno… en el dinero tampoco. Y si quieres tener salud asegúrate de cumplir la cuarentena.

Flamingo

La trifecta completa compuesta por… Eh, epa, ¿otra vez tú por aquí? ¡Fuera de aquí, emplumado rosado! ¡Ya te dijimos que no eres un signo!