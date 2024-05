Adeptos al chavismo abarrotan pasillo de Miraflores en apoyo a Maduro

Una monumental marcha de al menos 5 personas desbordó el día de hoy el pasillo que comunica la cocina de la oficina de Maduro en Miraflores con la cocina del baño de Maduro, un hecho histórico que marca un antes y un después de las campañas electorales en Venezuela.

Nuestro pasante subpagado se abrió paso en el colapsado pasillo para escuchar al responsable de que Miraflores tenga piscina de pelotas de softbol, Nicolás Maduro, quien declaró: “Así me gustan las marchas a mí, solo los reales, los que estuvieron ahí desde el principio, excepto por los tres pica torta del fondo que están aquí porque amenacé con botarlos. Casi ni veo el final de esta patriótica marcha en apoyo de mi candidatura, principalmente porque el de adelante es gordo y me tapa la vista, pero también por el inmenso apoyo que el pueblo de Venezuela me está mostrando con estas 5 personitas, antes éramos 6 pero mandé a meter preso a un golpista que me vió feo. Este 28 de Julio vamos con todo para atornillarnos en el poder, ya llené ese tarjetón de partidos piratas que se parecen a los de oposición, le caí a lepes a José Brito para que me siguiera haciendo caso y le compré una vuvuzela a Diosdado, ¡Sopla Diosdado!”, concluyó el jefe del chavismo antes de prometer regalar 1 millón de casas de papel maché para ganar votos.