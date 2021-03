«¿Quién fue el idiota que regalaba todos los servicios públicos?», pregunta Maduro en cadena nacional

Durante una de las cien cadenas nacionales que realiza diariamente, el mandatario Nicolás Maduro hizo una pregunta hoy que causó tensión entre todos los presentes, incluso entre los que dormitaban. Mientras hablaba sobre el costo de los servicios públicos, Maduro aseguró que hay muchos compatriotas que se niegan a pagar lo que cuestan, conducta que atribuyó al “idiota” que los malacostumbró por regalarles todos los servicios.

Nicolás Maduro, quien no falla en hacernos reír y/o llorar durante sus transmisiones, recriminó al público por lo que consideró “la sinverguenzura” a la que los acostumbró el referido idiota: “¿¡Pero qué es eso de flojera, vale!? Uno no puede ser así todo vividor, viviendo de las vivezas de los demás, por favor, ¿ah? Yo no sé de dónde sacaron ustedes eso de que todo tiene que ser regalado, vaya usted a saber qué idiota fue el que les metió esa idea en la cabeza. Yo los he escuchado, compatriotas, y de verdad que se quejan bastante, que si el internet está malo, que si la gasolina está pichacosa, que si el agua no llega, que si se va la luz un día sí y el otro también, con una lloradera porque se les quemó la nevera o el televisor, siempre es una cosa diferente con ustedes. ¡Ah, pero no quieren pagar lo que cuestan las cosas! Yo me he puesto a pensar por horas con Cilia, ¿verdad, Cilia, que nos sale humo de la cabeza de lo mucho que pensamos? Aquí todos quieren que la cosa funcione, entonces hay que invertir en infraestructura, una frase que he leído en muchos artículos por ahí. Ah, pero entonces no quieren pagar lo que cuesta,— ni siquiera es lo que cuesta, por supuesto, esto es mucho menos, pero en fin— ¡qué vivos son! ¿Quién fue el que les regaló un poco de cosas, vale? ¿Ah? ¿Quién los hizo pensar que los servicios públicos son gratis, ah? ¡A ustedes los malcriaron desde chiquitos parece, nojombre!”, concluyó Maduro, quien seguro mañana le pedirá perdón al espíritu de Chávez con un ritual en cadena nacional.