Chamo decide no comer para no tener que pasar arrechera con el vuelto en restaurante

Un trágico suceso tuvo lugar en el restaurante «Burger Grill Burgers & Girls Rock» en la ciudad de Caracas, cuando Mauricio Gómez, un joven community manager de 23 años, decidió acompañar a sus amigos en una amena cena, pero sin ordenar absolutamente nada de comer para no tener que pasar por otra arrechera más con el cambio en el local de comida.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba en el lugar de los hechos matando tigre como mesonero para incómodamente tomar las declaraciones del joven frente a todos sus amigos: «Yo había dicho que comí en la casa, pero ya que me pusiste el teléfono en la cara, voy a decir la verdad. Estoy cansado, estoy harto, estoy mamado de que siempre sea un peo para pagar la cuenta en el restaurante y otro peo para que te den el vuelto. Que si no funciona el punto, entonces toca pagar en efectivo; cada quien pone su parte, pero el local no tiene vuelto para cada uno, entonces tenemos que resolver entre nosotros, pero estos coño e’ madres se hacen los locos. La otra opción es que den el vuelto por pago móvil, pero ¿de qué me sirve que me devuelvan 70 dólares en bolívares por pago móvil? De paso, envían esa plata como 9 días después cuando uno viene a formar un peo. Estoy harto ya», concluyó Gómez, mientras nuestro pasante le preguntaba si iba a dejar propina para saber si hoy cenaba o no.