ELN denuncia que desde hace meses no llega el gas en Apure

La organización guerrillera colombiana “Ejército de Liberación Nacional” (ELN), denunció este martes su inconformidad con su estadía en el estado Apure debido a que el gas no ha llegado ni una sola vez desde que están ahí. Demostrando su molestia, el cabecilla de la organización, alias Jairo Jairo, exigió con firmeza al gobierno de Nicolás Maduro tomar cartas en el asunto: “¿cómo es posible que con todo el tiempo que tenemos acá todavía no nos haya llegado ni una vez el gas? ¡Qué manera de vivir es esa!”

Mientras elaboraba un plan para tomar alguna parte del territorio venezolano donde si llegue el gas con regularidad —con esas aspiraciones tendrán que irse con su terrorismo a otro país, me imagino— el cabecilla del ELN conversó con nuestro pasante subpagado: “Ya van como 3 pueblos donde hacemos que la gente desaloje y se vaya. Está bien que todo el mundo se vaya sin protestar mucho, porque al fin y al cabo nuestro problema es con las FARC, no con los venezolanos. Pero incluso la misma gente de la FARC cuando los capturamos nos confiesan que ellos tampoco lo entienden, como hacen para vivir así. Ni en los campamentos que teníamos en la mitad de la selva pasábamos tanto trabajo. La falta de gas nos quita la energía para seguir con estos enfrentamientos, no es divertido cocinar a leña; además, la comida queda como con sabor a humo. Hago esta denuncia para que las autoridades venezolanas recapaciten y solventen el problema de gas en esta zona. ¡Así no se trata a los invitados! Si no nos resuelven esto, les invadimos Caracas”, finalizó Jairo Jairo mientras intentaba hacer fuego frotando dos cabezas de ganaderos que se negaron a pagar vacuna.