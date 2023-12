El primer mandatario e inventor del popular batido de lechosa con CocaCola y Nutella, Nicolas Maduro, estrenó la noche de ayer el primer episodio de su podcast “Maduro Podcast” en YouTube, Ares y VTV+, donde pasó totalidad de las 7 horas del programa intentando pronunciar correctamente la palabra “podcast”.

Con la única pared de Miraflores que no ha rayado de crayón al fondo, Maduro ajustó uno de los micrófonos decomisados a RCTV en el 2007 y dio inicio al programa: “Bienvenidos mis oyentos y oyentas de la Patria de Bolívar. Oficialmente damos inicio al Maduro Potcats, ¿poscas? ¡poncas! No, ya va… ¿cómo era? Porcar, pok-katz, popcan… Pod-cacs. Potscasts, ¿popca? ¡potca! ¿potcap? potcaps, potcasp, pospcat. ¿Cómo es que és, Cilita? ponsas, porcar, procas, pod…. CA. Ya casi, ¿ah? Es que estas palabras imperialistas son muy enredadas. pod…CACS. Pofcan, poltan. No, así no era. popstap, popstop, pokap, pokasp, pokapts, potkatz, potakz, ¡Potkans! ¿Potkask? Pozkans, pozkam, pozkanst. ¿Pozkantszs?”, continuó ininterrumpidamente Maduro, hasta que se le acabó la batería al Vtelca con el que se grababa el programa.