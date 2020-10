«Abren los vuelos y me voy del país» dice chama que no tiene ni pasaporte ni plata

Esta tarde la joven Andrea Urdaneta anunció a sus amigos del grupo de WhatsApp “Los que tal” sus “planes” de irse para España. En su mente, ella está convencida de que lo único que le falta es que abran el espacio aéreo para irse; sin embargo, ella ignora —no sabemos si consciente o inocentemente— que no cuenta con pasaporte vigente ni dinero suficiente para comprar el pasaje o por lo menos sobrevivir dos días en el extranjero.

Como muchos, Urdaneta ansía irse de Venezuela en búsqueda de una mejor vida. Pero luego de anunciar su “inminente” partida, una simple conversación via nota de voz con sus amigos de WhatsApp sirvió para demostrarle a todos que no cuenta con ninguno de los recursos para ser migrante: “Marico, no me importa lo que me digan, pero de que me voy, me voy. Solo me falta que den luz verde a los vuelos y me voy de una. De pana no me importa cómo ni con quien. Me puedo ir sola, no tengo problema. ¡Ya no aguanto esto más! Por allá están Bea y Mafe listas para recibirme, tienen rato diciéndome ‘vente, aquí te ayudamos en todo’, esas no me van a dejar morir, no creo. De pana tengo full gente que me quiere apoyar y me puede recibir. Yo calculo que a finales de este año o principios del que viene, estoy afuera”.

Por su parte, Oscar Salazar, administrador del grupo de amigos nos mandó un mensaje donde aclara el contexto de su amiga Andrea: “Bro, a la chama se le venció la prórroga del pasaporte en marzo y está pelando hasta para comprar munchies en Farmatodo. Yo no sé cómo jura ella que se va. No tiene plan, no tiene pasaporte, no tiene plata, no tiene nada. Bueno, sí: optimismo. No creo que con eso dure un día, pero bueno, la intención está ahí. Ojalá lo logre eventualmente”, escribió Salazar antes de inundar el grupo con stickers de gatos.