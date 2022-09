¡HERMOSO REGALO! Leonardo DiCaprio celebra el 25to. cumpleaños de su novia cambiando la cerradura de la casa

Las celebridades de Hollywood no solo son reconocidas por sus logros en las pantallas; muchas veces sus manías y excentricidades dan mucho de qué hablar. Este parece ser el caso de Leonardo DiCaprio —o como muchos lo conocen, “Jack también cabía en esa tabla de madera”— que se ha convertido en tema habitual de la prensa del espectáculo por una inusual fijación: todas sus novias tienen que tener menos de 25 años, un requisito poco extraño considerando que él ya casi cumple los 50. Es por eso que en esta ocasión sorprendió a su novia de turno en su vigésimo quinto al darle de regalo un cambio de cerradura de su casa y una orden de alejamiento.

Gracias a estar matando un tigre como mesonero en un cafetín universitario, nuestro pasante subpagado pudo escuchar la conversación que sostuvo DiCaprio con su novia: “No, no eres tú. Es tu edad, que tu colágeno haya comenzado a declinar y que pronto aparecerán tus posibles primeras arrugas. Por eso cambié la cerradura. No te quise pedir la llave porque ya tengo suficientes llaveros de Hello Kitty. No es que a mí me gusten las menores porque sí; lo que pasa es que mi sueño era ser dermatólogo, y me sé todos los términos. Es bien sabido que la piel después de los 25 años deja de producir colágeno y yo no puedo permitirme estar en una relación donde la piel de mi pareja no se vea perfectamente joven, ¿es raro? Puede ser, puede ser; pero son mis gustos y tienen que respetarlos, aunque le lleve 20 años a la mayoría de mis novias, ellas son muy maduras a pesar de sus edades”, finalizó DiCaprio mientras abría su catálogo de famosas jóvenes para escoger su próxima víctima… perdón, novia.