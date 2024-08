CNE explica retraso en el boletín: “la impresora sabe cuando está apurado”

El Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió esta mañana, por trigésimo novena vez en los últimos cuatro días, la entrega del segundo boletín de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Según el presidente del ente electoral, Elvis Amoroso, el retraso se debería a que las impresoras “es como si supieran cuando uno está más apurado”, lo que combinado con la feroz batalla cibernética que libran los agentes Smith del CNE en Matrix ha hecho imposible que puedan mostrar los resultados.

Mientras los únicos 7 periodistas que aún no están presos cumplían su cuarto día encerrados en la sala de prensa del CNE, Amoroso salió –cubierto de tinta, Tippex, marcador y papel maché— rápidamente para aclarar los motivos que le han impedido publicar el tan ansiado reporte, llamado “actasdondeganamosahorasídefinitivoestesi.pdf”: “Buenas, cónchale, disculpen la demora, ¿sí? Miren, lamentablemente vamos a tener que suspender nuevamente la entrega del segundo boletín porque es que ustedes saben cómo son estas máquinas, parece que tuvieran ojos, los condenados: esas impresoras saben cuándo uno está apurado, ¿por casualidad alguién aquí sabrá cómo recargar toner a una HP? Para que vean que no les estoy cayendo a coba, ayer en la madrugada le quisimos imprimir un cariñosito a Maduro para que coloreara mientras creábamos un acta y como era tarde en la noche, la impresora se trabó. Ah, pero si fuera temprano en la mañana ahí sí, ahí sí funciona bien fino, ¿no? Bueno, además recuerden que estamos sufriendo un ciberataque mundial y de paso un perro hacker de Macedonia del Este viajó hasta acá y se comió las actas que ya teníamos listas, me dio dolor porque las habíamos hecho con una resma de papel del bueno. Entonces ajá, ahorita que terminemos de ver la final de Bádminton en las olimpiadas vamos a ver cómo resolvemos, sino nos tocará esperar que Tibisay Lucena nos eche una ayudadita desde el más allá para poder entregar el segundo boletín”, concluyó Amoroso, antes de preguntar quién de los presentes sabía falsificar firmas.