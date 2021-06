"Ya Venezuela se arregló", dice chamo que ahora puede pedir delivery desde cola de 3 días para poner gasolina

En horas de la tarde de hoy, César Echeverría conversó con las personas con las que lleva 3 días haciendo cola para poner gasolina subsidiada en la avenida Los Mangos en la Florida (Caracas), sobre lo maravilloso que fue poder pedir los desayunos, almuerzos y cenas para que le llegaran directo a su Corsa. Echeverría tuvo la audacia de decir que ya Venezuela prácticamente “se arregló por completo”.

Nuestro pasante subpagado entrevistó a César mientras hacía la cola para echarle gasolina a uno de nuestros carros: “Mi pana, increíble que ya no tenga que hacer lonchera para estas colas tan largas. Ahora con estas aplicaciones de delivery todo me llega recién hecho y no tengo que calentar la comida en el tablero como un animal. ¡Nojombre, ya le dije a mis amigos que están afuera que se regresen, que Venezuela ya se arregló! Apenas hice tres días de cola, no como las colas del año pasado que eran de semanas y no sabías si podías echar. ¡Hasta unas cervecitas frías me pedí, para pasar el calor! Porque tengo el aire dañado y no hay plata pa’ eso. Aproveché unos ofertones, que si 2 por 1 de pollo frito que hasta compartí con el de adelante. Me sentí como un rey, como en la cuarta”, concluyó Echeverría, quien gastó más en los delivery que lo que hubiese gastado poniendo gasolina no subsidiada.