Alcabala multa a señor que no traía los papeles del divorcio en regla

Desde la licencia hasta el acta de nacimiento del señor que le vendió el carro, el caraqueño Luis Manuel Barrios pensaba que tenía todos sus papeles al día para evitar problemas con la policía. Sin embargo, funcionarios de la PNB lograron multarlo tras descubrir que a Barrios todavía no le han salido los papeles del divorcio.

El comisario Oropeza, quien se encontraba a cargo del operativo y de llevar el refresco para el almuerzo del comando, aseguró: “Hemos desarticulado una banda criminal del tipo Luis Manuel Barrios, que se dedicaba a la circulación indebida por ausencia de papeles de divorcio. Esto representa un riesgo no solo para él, sino también para los transeúntes de este municipio. Es por ello que al ciudadano se le impuso una multa de 30 unidades tributarias, equivalentes a un pollo a la brasa con yuquitas y refresco, o el menú 3 de aquel restaurante chino en la esquina. Para nosotros, como policías, es un honor garantizar que nuestras calles estén libres de señores sin divorcio formalizado. Prometemos no descansar hasta que en cada rincón del país no exista un solo ciudadano que no nos haya brindado el almuerzo”, concluyó el funcionario, antes de iniciar un enfrentamiento con un joven cuya garantía del iPhone estaba vencida.