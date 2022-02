Empresa de café agrega antidepresivos a su fórmula para satisfacer las necesidades del mercado venezolano

¡Dile adiós a la depresión! Este martes, la reconocida marca de café “Cafecito Aesthetic” sacó al mercado un nuevo producto que busca satisfacer las necesidades de cada uno de los venezolanos: un café con antidepresivos. Después de varias pruebas, expertos aseguran que el café funciona perfectamente; aunque aún no han logrado conseguir la fórmula para decir adiós a la cagada postcafé.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a probar este nuevo café, para ver si dejaba de pedir un aumento de sueldo. Lamentablemente esto no sucedió; sin embargo, sí pudo entrevistar al CEO de la compañía, el joven Azulejo Parra: “Yo nací para esto. Sabía que iba a sufrir de tristeza desde el minuto en el que me bautizaron Azulejo, porque como verás, el azul es el color que representa la tristeza. ¿Nunca viste la película Inside Out? Por eso quise crear este café, para ayudar a que la vida sea más sencilla para todos. Sabemos que en nuestro país la cosa está apretada y que además nadie se toma en serio el tema de salud mental, pero sí el café. ¡En eso sí todo el mundo es un experto! Espero que con este nuevo producto todos recapacitemos y comencemos a darle a este tema de la salud mental la seriedad que merece”, finalizó Parra mientras anunciaba la apertura de 10 tiendas con baristas psicólogos.