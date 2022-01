Abuela no descansará hasta que sus nietos se coman los 12 kgs que sobraron de ensalada de gallina

¿Año nuevo, vida nueva? No para la abuela Mirla Rodríguez que aseguró que no se quedará tranquila hasta que sus nietos se coman toda la comida que dejaron en la mesa el 31, no importa que tengan que explotar o adopten rasgos de gallina al terminarse esos 12 kilos de ensalada que sobraron.

Enviamos a nuestro pasante subpagado y amante #1 de la comida recalentada hasta la casa de la señora Mirla, parte de su declaración fue: “Mijo, ¿usted acaso tiene una idea de todo lo que yo trabajé para que usted se comiera todo eso? No verdad, no pueden dejarlo perder. Esos muchachitos no quieren comer nada, miren lo flacos que están, a mí me da un dolor verlos así. Eso es culpa de su mamá que no los atiende lo suficiente, pero ya su abuela está acá para ponerlos en forma”, se expresó la señora Rodríguez de sus nietos con obesidad mórbida.