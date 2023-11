TSJ rompe las leyes del espacio-tiempo para detener las primarias de oposición

Esta mañana la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estuvo a punto de destruir el universo una vez más al romper todas las leyes de la física y el espacio-tiempo con la sentencia Nº 022 J0S3 BR1T0 J4L4B0L4S 785, la cual ordena viajar al pasado para detener a la Comisión Nacional de Primarias de realizar las elecciones de este pasado 22 de octubre, evitando así que María Corina Machado obtenga los más de dos millones de votos que recibió.

Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ, aseguró que esta decisión viene dada debido a las “constantes irregularidades del proceso”: “Bueno, tras debatir durante 7 segundos concluimos que es un irrespeto total que la Comisión Nacional de Primaria haya hecho llorar al señor Brito al no dejarlo participar, porque eso sólo lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Así que ya por ahí es usurpación de funciones, creo yo. Además también violaron este artículo de la constitución que pueden ver aquí, escrito con crayón rojo, que establece explícitamente que el único candidato opositor puede ser Nicolas Maduro, entonces eso también es ilegal como tal, ¿no? Porque María Corina no se llama Nicolas Maduro pues. Bueno, entonces en base a esta evidencia que se me acaba de ocurrir ordenamos detener y suspender inmediatamente el proceso electoral de la oposición antes de que ocurra hace como una semana”, concluyó Gutiérrez, mientras ordenaba detener el cadáver de Einstein por usurpar poderes judiciales al crear la ley de la relatividad.