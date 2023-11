José Brito asegura ser la verdadera oposición de su presidente obrero Nicolás Maduro

La oposición venezolana siempre se ha caracterizado por tener integrantes de oposición y algunos que luego se hacen de oficialismo, por lo que siempre está latente la duda de quién es el político que de verdad hará frente al régimen. Por suerte, el diputado José Brito, aclaró frente a las instalaciones del TSJ que él es la verdadera oposición al gobierno de su presidente obrero Nicolás Maduro y por eso debería medirse en su contra en las presidenciales.



Mientras le pulía los zapatos a Alex Saab para cuando regrese a Caracas, Brito hablaba sobre su fuerte postura política a través de una videollamada en una Canaimita que le regaló Diosdado Cabello: “Basta de falsos opositores que solo quieren poder para venderlo a mi comandante Maduro, ya es hora de que surjan líderes que le hagan frente al mejor partido de Venezuela, el PSUV, por eso quiero anunciarles que yo soy la verdadera oposición de Venezuela, sino pregúntenle a Jorge Rodríguez que él me eligió como tal. No le crean a esa tal María Corina Machado, yo soy el ideal para manejar los recursos de la oposición y gastarlos en un poco de mujerzuelas si me da la gana. ¿Si no fuera realmente de oposición podría tacharme este tatuaje de la firma de Chávez con marcador?, no lo creo”, sentenció el diputado antes de rellenarle una arepa de reina pepiada con arequipe a Maduro.