Político de oposición tarda 3 años en idear un plan que consiste en exigirle a Maduro que se vaya

Juan Carlos Parra, dirigente político y presidente del partido independiente de oposición “Ahora Sí”, reveló tras 3 largos años de planificación la nueva estratagema de su tolda para “conseguir de una vez por todas el cambio político en el país”. Este novedoso y original plan consiste en exigir la renuncia inmediata del Presidente Maduro, la liberación de todos los poderes públicos y de no acatarse, pedirlo “porfa, por favor, porfi plis”.

”Mira, lo que yo propongo es bastante claro, mi propuesta para todos y cada uno de los venezolanos es que le exijamos a Maduro que se vaya. El pueblo está cansado, la gente está cansada, yo estoy cansado, tú estás cansado, pues llevemos ese cansancio a Miraflores, Fuerte Tiuna o donde Maduro tenga su salón de videojuegos. Estoy seguro que Nicolás también está cansado de merendar tres platos de Flips a caballo todos los días. Él sabe que está violando la constitución, él sabe que debe ir preso al igual que el artista del indio de la autopista. Desde la oposición llevamos años trabajando, activando artículos, cartas democráticas, yogazos por la libertad, bailoterapias, verbenas, bingos bailables y todo lo posible para que salgamos de este gobierno dictatorial. Mi plan para todos los venezolanos, venezolanas y venezolanes es que saquemos a Maduro, ¿cómo? Eso todavía no lo sé, mi trabajo de investigación duró 3 años para dar con la solución, pero no con los pasos para esa solución. Invito a todas las personas que creen que este es el camino para que me apoyen, para que se paren junto a mí y hagamos país, para que por fin alcemos la voz. Nuestro pueblo nos necesita”, finalizó Reyes en un mítin dirigido a la cantidad de tres abuelas en la plaza de Los Palos Grandes.