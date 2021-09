Satélite de la NASA sobrevuela Caracas y le roban la batería

El día de ayer, la agencia espacial estadounidense NASA publicó un comunicado en su página oficial www.somoslanasacreenos.com informando la suspensión de su misión “Eye in the Backyard” luego de que uno de sus satélites, encargados de sobrevolar de Caracas para recaudar data y comprobar si realmente se arregló Venezuela —como algunas personas dicen— sufriera del robo de su batería, lo que lo dejó completamente inservible.

Nuestro pasante subpagado tuvo la oportunidad de conversar con Charles F. Bolden, director ejecutivo de la NASA, por Google Meet —porque le negaron visa, aparentemente 14 años de pasantía no califican como “tener raíces con Venezuela”—: “El satélite estaba haciendo su trabajo, como todos los días, que era sobrevolar Venezuela. Justo cuando se disponía a tomar fotos aéreas sobre Tucacas, donde vimos varios yates con unas líneas blancas en las mesas —que todavía no identificamos, seguro era sal derramada— se apagó la señal de las cámaras. Al principio supusimos que Venezuela nos quería regalar la experiencia, pero nos dimos cuenta que fue que le arrebataron la batería al satélite. Tuvimos que mandar a la Estacion Internacional al rescate, poner a un astronauta a hacer una caminata espacial para cambiarle la batería al satélite averiado. No sabemos quién fue, pero ya sabemos que la próxima vez que nos toque sobrevolar Venezuela tenemos que ponerle una candado anticizalla a la puertica de la batería”, finalizó Bolden, mientras le preguntaba a nuestro pasante qué era eso del Arco Minero.