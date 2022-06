Mira a los niños de Stranger Things cobrando la pensión

Parece que fue ayer que vimos por primera vez a los pequeños Myke, Will, Dustin y Once luchar contra el demogorgon. Hoy, esos mismos pequeños están un poquito más grandes y hacen cosas de acuerdo a su edad, como seguir interpretando niños en Netflix, vencer el mal y cobrar la pensión.

Milly Bobby Brown, la actriz que interpreta a Eleven en la serie, interrumpió su hora del puré de tapioca para hablar con el pasante, que es fan porque su oficina se parece al Upside Down. “Mire, mijito, esa serie que yo hago, la de ‘Vainas Raras’ se va a poner buena buena. Ya los papás de mis amigos nos dan permiso para salir hasta tarde, entonces capaz resolvemos el misterio ese de una buena vez, porque las rodillas ya no me dan para más y en la tarde no puedo andar saliendo porque tengo que ver Saber y Ganar en Televisión española”, comentó la actriz a nuestro pasante subpagado antes de que se le cayera la plancha.