Las mejores noticias del 2023

Al igual que la cintura de una tía bailando el “Dale Maraca», digamos que este 2023 estuvo bastante agitado. Empezamos con buen pie y café en taza para averiguar el jugoso chisme de la infidelidad de Piqué en las canciones de Shakira, quién pasó de llorar para facturar y otra vez a llorar para pagar lo que defraudó a Hacienda.

Con respecto a la oposición, presenciamos como se desempolvaron camisas blancas, gorras tricolores, leggins y la confianza para ir a votar en las Primarias, donde también conocimos a un político que se niega a raparse la cabeza con tal de seguir con las esperanzas de que el Minoxidil haga efectos y descubrimos que Manuel Rosales perfectamente pudiera ser miembro del PSUV.

Por otro lado, el chavismo también destacó y volvió a pedir —ahora desde un concierto de Anuel— que quiten las sanciones, la UNEFA celebró la invención del primer bruto artificial, Fospuca taló hasta la tarea del germinador de un niño y las canchas de pádel proliferaron en su hábitat: los Traki de ocho pisos. También fue un año un poco gris, pues cayó el entramado PDVSA-Crypto y la burbuja que mantenía a flote restaurantes suspendidos en el aire.

En otras noticias, en el multiverso del Spiderman Venezolano fallece el tío Ben por causa de algunas ETS consecuencia de sus visitas a las cariñosas, vimos a personas se quejarse de que un personaje de ficción fuera interpretado por una persona afrodescendiente y presenciamos como a Maracaibo le pasó lo peor que pudo haberle pasado desde la emigración de Daniel Sarcos: la mudanza de Nacho “La Criatura” a sus tierras.

Los deportes estuvieron tan candela como foto de Corina Smith en Instagram, Leones le ganó a Tiburones para que este definitivamente no fuera el año, se inauguró el Monumental para que Venezuela por fin tuviera un espacio donde la gente no se sintiera en Venezuela y la Vinotinto trajo cantidades no cuantificables de fe al país que no sentía una alegría desde el Back To Back del Miss Universo.

Gracias por leernos otro año más (ya son quince) y por apoyar el periodismo satírico de altura que día tras día se hace en la prestigiosa mesa de redacción de El Chigüire Bipolar. Feliz año.