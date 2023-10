Gobierno ejerce soberanía enviando milicianos a barrer el Esequibo

Tras ignorar la reclamación del Esequibo durante más de cien años —hasta que recientemente se descubrió que tiene yacimientos de petróleo y Nutella— el gobierno de Nicolás Maduro aumentó las tensiones con Guyana al ejercer soberanía sobre la zona en reclamación enviando al menos 500 milicianos a barrer el territorio. Este acto hostil obligó al presidente Irfaan Ali a tomar represalias proclamando la arepa como plato nacional.

En una cadena de radio y televisión presenciada por las únicas tres personas que tenían luz en el país, Nicolás Maduro aseguró: “El pueblo bolivariano de Venezuela no permitirá que nos roben ningún centímetro de la Guayaba (sic) Esequiba, ¿ah? Sepanlo bien. Yo no sé quién se cree ese tal Guaynaa que piensa que como lo mueve su muchachota puede venir y robarnos lo que nos pertenece, ¡no lo permitiremos! Vamos a ejercer nuestra soberanía sobre ese territorio porque nos pertenece, por eso acabo de enviar un batallón de milicianos a usar sus mejores habilidades para barrer toda la zona y dejarla bien bonita, que pasen coleto también para que borren esas rayas todas feas de una vez por todas, ¿ah? Y que no se atreva el gobierno de Yiorchtaun (sic) a impedir que nuestros milicianos hagan su labor, porque los llevamos bien alimentados con nutrichicha para que le den unos buenos escobazos a todos los invasores Guayabaneses”, concluyó Maduro, mientras señalaba a Cúcuta en el mapa.