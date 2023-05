Partida de dominó la gana único jugador que no le dio un infarto

En un hecho insólito en la ciudad de Tumeremo, el pasado domingo se registró una partida de dominó en la que solo uno de los cuatro jugadores logró terminar el juego sin sufrir un infarto, coronándose así campeón por defecto y quedándose con todas las cervezas restantes. Se trata de Eduardo Villalobos, un señor de 43 años que realmente no sabe jugar dominó, lo que lo vuelve inmune a los aneurismas y paros cardíacos que se generan cada vez que alguien pone la cochina donde no es.

Villalobos, quien se encontraba impactado pero feliz por su victoria, nos contó: “Todo comenzó cuando al señor José le dio por trancar esa vaina poniendo un doble cinco que nadie se esperaba. Ahí fue cuando Emilio se arrechó y empezó a decir que la que tenía que haber puesto era la cuatro cinco, porque según él las estaba contando y eso, pero siempre he creído que es un mojonero. En fin, ahí mismo al ratico estiró la pata y como igual la ambulancia iba a tardar cuatro horas en llegar seguimos jugando. Al rato se prendió el peo otra vez porque me acusaron de guardarme la cochina, pero yo no tenía esa verga. Entonces empezaron a discutir entre ellos hasta que les dio un patatús, que yo creo más bien que fue por tanto tragar chimó, aunque no soy doctor ni nada por el estilo”, finalizó Villalobos, mientras encontraba la cochina en su bolsillo.