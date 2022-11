Equipo de Qatar se pica y se lleva el balón

El equipo anfitrión del mundial de fútbol Qatar 2022 mostró poca tolerancia con sus pares de Países Bajos, quienes fueron testigos de una vergonzosa actuación cuando el delantero del equipo, Akram Afif, se picó luego de que le pitaran un fuera de juego y decidió llevarse el balón a su casa.

Con la franela llena de barro, los ojos llorosos y el puño apretado, Akram dió declaraciones: “No puede ser, no ganamos ni un partido en nuestro propio mundial, hasta Senegal nos ganó, ¡SENEGAL! Yo no puedo seguir jugando así, me da mucha pena, así que agarré mi balón y me voy arrecho pa la casa, que ahí tengo el FIFA en el play que sí me deja meter a Mbappé, Messi y a Vizcarrondo en mi selección. Por otro lado, yo sé quienes son los verdaderos culpables de esta desgracia, no fueron los jugadores, ni el entrenador, ni siquiera el contrario, sino las mujeres y los homosesuales (sic), que deberán enfrentar las consecuencias de la Jihad”, sentenció el delantero Catarí antes de firmar su fichaje con el Yaracuyanos Fútbol Club.