Saime alerta a todos los ciudadanos que ahorita los que están estafando no son ellos

El Servicio Administrativo de Inmigración y Estafas, Saime, alertó a sus usuarios sobre nuevas estafas que han estado surgiendo con respecto a los salvoconductos de viaje, las prórrogas de los salvoconductos de viajes y las prórrogas de las prórrogas de los salvoconductos de viaje, ya que estos modus operandi para despojar a los venezolanos de su dinero no están siendo cometidos por la institución encargada.



Gustavo Vizcaíno, director del Saime, aclaró: “La estafa más común consiste en que llega un correo a nombre de la institución ofreciendo la gestión del salvoconducto digital para los venezolanos en el exterior con pasaporte vencido y que quieran visitar su país, sin embargo, los empleados del Saime jamás harían la gestoría de documentos a nombre del Saime, cada empleado tiene su correo de gestor a parte con el que ganan dinero a parte. Somos una institución seria y no queremos que nos confundan con estafadores de segunda, porque aquí solo trabajamos con los mejores, es más, ya me hicieron arrechar, a partir de hoy el pasaporte cuesta $500 y 2 cachapas de queso de mano, y al que no le guste se puede ir del país, ah no, verdad que me necesitan jajaja”, concluyó Vizcaíno antes de pegar su chicle en un pasaporte nuevo recién impreso.