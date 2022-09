Feto a favor del aborto tras enterarse de que iba a nacer en Venezuela

Un feto sin nombre ni nacionalidad porque sigue en gestación, se manifestó a favor del aborto legal el día de ayer desde el vientre de su madre en Caracas. Esto debido a que escuchó a sus padres mientras planeaban tenerlo en un hospital venezolano.

Feti, como le dicen sus futuros padres por los momentos, habló con nosotros con lenguaje de señas a través de un ecosonograma: “Yo esto no me lo calo, ya basta de querer opinar sobre los cuerpos de los demás, yo quiero que me aborten, de pana. ¿Qué es eso de traer a un bebé al mundo en pleno socialismo?, no vale, muy bellas sus playas y lo que me cuentan de la arepa, ¿pero ustedes saben quién va a usar pañales de tela?, este que está aquí no. Me hacen el favor y me le dan un misoprostol a mami ya mismo, que la malta con canela lo que hizo fue darnos cagalera”, sentenció Feti antes de conseguirle un contacto a su mamá que la podía recibir en Boston.