Marabinos denuncian insoportable situación con cortes eléctricos, escasez de agua y mudanza de Nacho

Los habitantes de la ciudad con mayor consumo per cápita de patacones, Maracaibo, tacharon de “insoportable” la situación que están viviendo en la capital del estado Zulia. Aseguran que se han visto gravemente afectados por los constantes cortes eléctricos, la perenne escasez de agua y la reciente mudanza de Nacho La Criatura a territorio marabino.

Heberto Urdaneta, dueño del comercial “Pa’ Que Heberto” y persona con cero originalidad, habló ante las cámaras para denunciar la precaria situación de su municipio: “Éramos muchos y ahora parió la mujer de Nacho… ¡Qué molleja! Yo esta verga no se la deseo a nadie, todos los días hay un coñazo de apagones que no me dejan prender el aire acondicionado de tan solo unas 250 toneladas. También está el peo del agua, que es que nunca llega, y cuando llega, llega como si fuese una chicha con canela, eso es inhumano, mijo. Pero ahora esto de que se mudó Nacho es fin de mundo, muchacho, esa casa es prácticamente una violación a todos los derechos humanos habidos y por haber. Estoy que me vuelvo loco, te juro que escucho ‘Perro Mujeriego’ una vez más a todo volumen y me lanzo de la pila 21”, concluyó Urdaneta, minutos antes de enterarse que “La Criaturá, Bebé”, había embarazado a su mujer.