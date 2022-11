Restaurante flotante permitirá comer mientras observas la desigualdad social desde las alturas

Esta semana se anunció la llegada de un nuevo emprendimiento “100% honesto” a la ciudad de Caracas, esta vez dirigido a todos los venezolanos que son parte de ese 5% que puede costearse lujos. Se trata de Guindandum, un restaurante que te permite disfrutar de su exquisita gastronomía mientras estás observando desde lo alto, la hermosa desigualdad social en la ciudad.

Logramos conversar con Camila Carccazzo, una de las primeras jóvenes que tuvo el privilegio de disfrutar la experiencia: “De verdad quedé impresionada, o sea la mesa completa con todo el mundo ahí guindando de un mecate es una locura. El toque especial de que tienes que comerte todo rápido para que el viento no te enfríe la comida es mágico. Además, estando allá arriba te sientes igualito que en los restaurantes flotantes que hay en Dubai o los Emiratos Árabes, pero estás en Chacao, pues. Es como comer viendo hermosos paisajes, pero puedes ver gente pobre desde las alturas. Te juro que jamás había visto tanta gente pobre debajo de mí al mismo tiempo, fue impresionante. De hecho, mientras me comía mis empanaditas de queso presencié mínimo como 5 atracos, o sea full emocionante, pues. Estos emprendimientos así tipo primermundistas es lo que siento de verdad necesita este país para salir adelante, no hospitales y esas cosas aburridas, ya hay muchos de esos,” concluyó Carccazzo mientras su tenedor le caía encima a un señor que estaba pasando.