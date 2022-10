Just Stop Oil prepara delicioso sancocho a trabajadores de PDVSA por dejar de extraer petróleo

Los activistas del grupo ecologista Just Stop Oil decidieron cambiar sus tácticas de protesta, dejando atrás los días de echarle caldo de gallina a pinturas como ‘Los Girasoles’ de Van Gogh, o cubrir de pintura concesionarios de lujo. Ahora el grupo ecologista le preparó un delicioso sancocho de pollo a los trabajadores de PDVSA, por su ardua labor para no extraer ni media tapara de petróleo.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a los escombros de la refinería El Palito para obtener declaraciones del activista y chef del platillo tradicional, Adrian Johnson: “Honestamente recibimos muchas críticas por echarle sopa al cuadro de Van Gogh, a quien le mando mis más sinceras disculpas si se sintió ofendido, ya que yo también soy un artista porque me sé toda la coreografía de Bad Romance de Lady Gaga. Para nosotros es crucial llamar la atención a nuestra causa con actos de protesta, incluso casi vandalizamos la obra de arte más preciosa de la historia de Venezuela, Edgar Ramirez. Por suerte para el mundo entero, cancelamos el plan cuando descubrimos que PDVSA actualmente no sólo no produce petróleo, sino que además explota sus refinerías, demostrando su gran compromiso con el planeta. Así que aquí estamos, festejando este logro para el planeta preparando un divino sancocho de pollo para estos héroes del ecologismo.” Finalizó Johnson mientras la FANB venía a meterlo preso porque no les guardó ni un poquito de caldo.