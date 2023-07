El Alfa descubre 3 palabras nuevas que le darán material para sus próximas 10 canciones

El liricista, dramaturgo y precursor de la depilación de bigote con laser, Emmanuel Herrera Batista, mejor conocido en la música urbana como El Alfa, descubrió esta semana tres nuevas palabras gracias al diccionario. Según el artista, esto le permitirá componer aproximadamente 10 canciones nuevas que, con unos cuantos featurings, podrá convertir en un disco de 45 canciones.

«Expropiar, expropiar, expropiar, expropiar, expropiar, expropiar, expropiar» El Alfa, El Jefe.

“De una vez les adelanto que esta primera palabra, canción y toda la letra se va a llamar “expropiese” porque todito esos tigueres que están por ahí dizque fanfarroneando esas cadenas y esos relojes, a toditos yo me los voy a expropiar, expropiar, expropiar, expropiar, expropiar, expropiar, expropiar, como decía mi comandante, porque aquí el que manda en este genero soy yo. Al que no le guste que vaya entregando los gandules porque se los voy a expropiar, expropiar, expropiar, expropiar, expropiar, expropiar, expropiar, expropiar. Ya llegamos los pitbulls así que recojan a los chihuahuas, y al que no le guste que se monte en la guagua. Les voy a repetir que se expropien 800 veces en dos minutos y medio pa’ que sientan lo que es el verdadero dembow”, concluyó El Alfa, minutos antes de ser diagnosticado con Tourette ‘s.