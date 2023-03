Avistan a Elon Musk vendiendo verificaciones de Twitter con su cava en Los Juanes

Esta tarde cientos de turistas, enchufados y turistas enchufados avistaron al magnate de los negocios, dueño de Twitter y máximo exponente de la crisis de mediana edad, Elon Musk, en Los Juanes, Venezuela desesperado vendiendo verificaciones de la red social en una cava. La noticia viene sólo horas después de que el empresario sudafricano anunciara que sólo aquellos suscritos a Twitter Blue podrán salir en la sección “Para Ti” de la plataforma.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se rebusca vendiendo rompe colchón en el cayo para obtener las declaraciones de Musk: “VEEEEERIFICACIÓN, VERIFICACIÓN, LLEVE SU VERIFICACIÓN, 7 BOLOS, LLEVE SU VERIFICACIÓN, AYUDE A UN EMPRENDEDOR NECESITADO, LLEEEEVE SU VERIFICACIÓN. Ajá, disculpa, es que el que no promociona no vende papá, tú sabes cómo es, pura mente de tiburón y marketing digital 30.0, mi rey. Bueno, la cosa es que la vaina está ruda, me compré ese negocito pero coño, esa vaina pide más plata que amante preñada, dígalo ahí. Pero bueno, necesito que se suscriban para dejar de perder plata, y si esto no funciona, voy a tener que poner un límite de sólo tres tweets gratis al día, y al que no le guste que se vaya para Facebook a que lo secuestren por Marketplace. Hay que rebuscarse esos riales pero siempre hay por ahí unos bobos dispuestos a pagar por una pinturita azul en el perfil.” concluyó Musk, mientras procedía a ofrecer una promoción de un collar de pukas más una verificación de Twitter por 10 dólares o al cambio por pago móvil.