Tiny Desk del Prieto termina en fuerte enfrentamiento con el CICPC

¡Orgullo nacional! Este viernes El Prieto, el cantante venezolano de Hip Hop —y el #1 en tener enemigos imaginarios— logró grabar su Tiny Desk, a pesar de nuestro internet. Sin embargo todo terminó mal, cuando ya finalizando la segunda canción —su gran éxito “Petare Barrio de Pakistán”— se presentó una comisión del CICPC y la situación degeneró en un enfrentamiento policial.

“No mano, esto empezó bello y terminó en locura. Esta gente no puede ver que estoy aquí en mi sitio tranquilo, haciendo lo mío, porque quieren llegar y volarle la torre a uno, así no es”, declaró el Prieto, mientras se inspiraba en el sonido de los disparos para escribir otro tema: “Yo estoy aquí tranquilo, haciendo las lucas, yo decidí ser cantante, no maleante… ¡Eeeerga! (sic) ¿Escuchaste eso? ¡Tremenda lírica! La voy a poner en mi libreta de liricas criminales para canciones de rap conciencia. En fin, ¿ya dije que Rekeson es un mamag…? —aquí tuvimos que interrumpir al Prieto porque se puso belicoso; le dimos un refresco de lata, se calmó y continuó—: Bueno lo que te quiero decir es que ya estoy mamado de esta situación, yo lo que quiero es hacer feliz a mi gente y darle una sonrisa, ¿me entiende? Pero gracias por la oportunidad de todas formas aunque terminó muerto el productor, son cosas que pasan”, finalizó el Prieto mientras pensaba en otra tiradera a otro de sus enemigos fantasma.