Lip-gloss con sabor a empanada arrasa en el mercado venezolano

Este viernes, la empresa venezolana “L.A. Guaira Beauty”, dedicada a la producción y venta de cosméticos, aumentó sus ventas al 350.000% luego de sacar al mercado una línea de Lip-Gloss —o brillito de labio— con sabor a empanadas.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a probar su sabor favorito —empanada de cazón— besando los labios de la creadora de la idea, Mireya Gonzalez: “Esta es una idea que se nos ocurrió hace meses ya y por supuesto que estamos todos orgullosos de poder materializar algo tan increíble como esto. ¿Cómo descubrí que iba a triunfar esta idea? Porque desde siempre he amado el brillo natural que te deja la grasita de la empanada después de comértela. Lo mejor de todo es que esta grasita de nuestro Lip-Gloss no desaparece, ¡puede durar en tu boca más de 12 horas no solo humectándola, sino además manteniendo su sabor a empanada! Tenemos distintos sabores, queso, pollo, carne mechada, carne molida, dominó, pabellón, cazón y pepitona: si pudiera recomendar una, sin duda sería la de pollo. Te deja con la sensación de que te comiste 2 piezas grandes con guasacaca. ¡Divino!”, finalizó González mientras planeaba sacar una línea de labiales con sabor a mandoca.