YA BASTA DE ABUSOS: Sanciones obligan a enchufado a reactivar su cuenta en el Banco de Venezuela

El humilde empresario, testaferro y enchufado venezolano, Gustavo Augusto Gustavinni Agustini, rompió en llanto esta mañana en la cocina de su humilde mansión de 7843 m2 con piscina olímpica, cancha de pádel y helipuerto, tras verse obligado a reactivar su cuenta en el Banco de Venezuela, tras ser incluído en la nueva lista de sanciones criminales y abusivas por parte de los Estados Unidos.

Esta clara violación de sus derechos humanos constituye una piedra más en el camino para este honrado malversador de fondos, quien nos ofreció detalles sobre cómo está viviendo estos momentos de angustia ahora que se ve forzado a utilizar bolívares por primera vez en décadas: “Hermanito, esta mañana cuando fui a pagar mi pan de jamón serrano con cubierta de oro me di cuenta que ya no me servía el Bank of America porque estoy en la nueva lista de sancionados, ¿puedes creer eso? Nojoda papá, no sabes lo sucio, cochino y humillado que me sentí restableciendo la clave del Banco de Venezuela para pagar en bolívares”, afirmó Gustavinni, mientras se ensuciaba pasando un punto. “¿Sabes cuánto tiempo me tocó esperar para que me llegara el mensaje con el código de seguridad? ¡17 horas! Y cuando lo metí me decía que ya estaba caducado. De paso, fíjate, cuando lo intenté de nuevo la página se cayó. Tuve que ir directamente a una sucursal para que la cajera me dijera que no había sistema mientras se montaba el sistema de uñas. Me trató horrible, como si fuera un venezolano normal. De verdad que sólo un fascista sádico y depravado sería capaz de obligar a alguien a usar ese banco”, explicó Gustavinni, mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo de seda Versace y se conseguía una testaferro para seguir lavando dinero.