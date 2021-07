Gobierno venezolano agradece a Trinidad y Tobago por su cooperación en seguir jodiéndole la vida a los venezolanos

Este martes, Nicolás Maduro felicitó a Trinidad y Tobago por su ardua labor en ser increíblemente buenos jodiendo la vida de los venezolanos, como referencia del caso de Eldric Sella, boxeador venezolano que participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 como parte del Equipo de Refugiados y no puede retornar a la isla caribeña porque sus acuerdos de cooperación con Venezuela los obliga a ser unos desgraciados.

En un consejo de ministros, militares y militares que son ministros, Maduro celebró esta medida de Trinidad y Tobago y felicitó a todo su gobierno: “Me alegra ver que puedo delegar tareas a otros presidentes de la zona para que le arruine la vida a venezolanos, venezolanas y venezolanes que se han ido. A veces me pongo hasta celoso, al ver que no fui yo o Diosdado, a ese Diosdado si le gusta joder. O sea, ese muchacho boxeador viajó sin esperar sus 5 años del pasaporte, se merece que ahora no pueda volver a su casa. Lo importante es que el presidente… ¿cómo es que se llama? El de Trinidad y Tobago… Bueno, como sea que se llame ese señor, él nos apoya en esto y desde acá les agradezco por ayudarme a cumplir esta tarea que me propuse desde el día uno que soy presidente, y no, no hablo de probar todas los sabores de empanadas”, finalizó Maduro mientras preguntaba si pueden deportar al boxeador a su pueblo natal.