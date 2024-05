Maduro mete preso a perro que le aceptó pedazo de pan a María Corina

Continuando con la costumbre de clausurar y destruir todo lo que María Corina Machado toca en su paso por Venezuela, el primer mandatario nacional y principal financista de las carillas de Bonny Cepeda, Nicolas Maduro, ordenó encarcelar a Firulais Rodríguez Figueroa, un beagle trabajador y padre de 7 cachorritos que le aceptó un pedazo de pan a la líder opositora durante su paso por Guárico.

Castigamos a nuestro pasante enviándolo a San Juan de los Morros, donde tomó las declaraciones del privado de libertad, quien se encontraba recluido en un comando canino: “Coño hermanito, yo lo único que hice fue aceptar un pedazo de pan a María Corina, ¿quién le va a decir que no a la comida regalada? Ni que uno fuera un gato. Ahora estoy aquí preso y no sé ni cuándo me van a soltar. La semana pasada también fue la misma vaina, el SENIAT vino y clausuró el local a donde me me regalaban culitos de empanada por venderle unas empanadas de queso a un señor que es primo de una señora que conoce a un tipo que trabaja con alguien que sigue a María Corina en Instagram. De paso también cerraron mi veterinaria favorita porque María Corina pasó por el frente y ahora me toca ir a que me ponga las inyecciones el cubano del CDI. Esta vaina ya no se aguanta, por eso ya le dije a la dueña mía que si no vota por Edmundo le muerdo todos los tacones”, afirmó Firulais, mientras los perros policías mordían a nuestro pasante por porte ilegal de cara de gafo.