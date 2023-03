FUTVE se queda sin jugadores porque la King's League les ofreció sueldo mínimo

La King’s League, una liga de fútbol creada por streamers de Twitch, ha puesto en aprietos a la liga de fútbol más o menos profesional de Venezuela, también conocida como la Liga FUTVE, que se está viendo fuertemente afectada debido a la fuga de jugadores. Cada vez más jugadores profesionales en situación de esclavitud deciden irse a jugar en la liga organizada por Gerard Pique e Ibai Llanos a cambio de un jugoso sueldo mínimo venezolano.

Conversamos con Rubén Romero, ex-jugador del Monagas Sport Club, quien se cansó que su club tuviera nombre en inglés para que igual lo pronuncien como Sporclú: “Mira, para que me anden pagando en cupones de descuento de GIvova y me tengan jugando de aquí pa’ allá prefiero irme para la King’s League, que por lo menos me paga con dinero, no tengo que esforzarme tanto, y además me da la oportunidad de jugar con mis ídolos como Ronaldinho, Kun Aguero y el poderosísimo Cichero. De paso me ve más gente jugando, porque en Venezuela siempre eran los mismos tres piedreros que se metían al estadio a inyectarse vainas durante el partido”, concluyó le pedía prestado 1000 euros a un primo en Madrid para el pasaje.