Sebin detiene a Jorge porque se pasó de curioso

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) se vió en la necesidad de desaparecer detener a Jorge, un mono viajero que investigó de más algunos actos delictivos que no podemos contar en esta noticia pero te dejamos estos enlaces para que tú mismo te informes.

Durante el rodaje del programa para niños “Jorge El Curioso”, una comisión del Sebin, en conjunto con la DGCIM, un colectivo de Tupamaros armados y Jorge Arreaza con un látigo, irrumpieron en el set sin una orden judicial para llevarse al afamado primate, poniéndole una capucha en la cabeza, unas esposas y tirro plomo en la boca, tal como lo dicta el código policial. Hasta ahora se desconoce el paradero de Jorge, sin embargo las autoridades afirman que es un procedimiento totalmente normal y que ninguna organización de protección de derechos humanos y/o animales tiene que investigar nada porque sino le va a pasar exactamente lo mismo que al mono.

Por su parte, miembros de una ONG que intentaron pronunciarse al respecto aseguraron que “¡¡¡¡¡¡¡AAAAAAAAAH BASTAAAAAAAAAAAAAA, NO DIRÉ NADA PERO DEJENME EN PAZ, NO POR FAVOR, MI FAMILIA NO, ¿POR QUÉ ESO ECHA CORRIENTE? AAAAAAAAAAAAH!!!!!!!!”.