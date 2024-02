GACETA OFICIAL: Ipostel entregará deliveries de comida en sobres manila entre 1 y 3 días hábiles

Esta mañana quedó publicada la Gaceta Oficial Nº QU3R3M05PL4T4, la cual establece que el Instituto Postal de Pérdida de Paquetes de Venezuela, Ipostel, regulará el servicio de entregas a domicilio. A partir de ahora tanto los restaurantes como los repartidores de comida deberán tener una habilitación postal otorgada mediante concesión, mientras que las entregas serán realizadas por la misma empresa de envíos en sobres Manila, con una entrega entre 1 y 3 días hábiles.

Nestor Gonzáles, director de la empresa de envíos, asistió a su primer día laboral por primera vez en 25 años, donde ofreció a los medios más detalles sobre esta medida: “Los mal llamados ‘delivery’ ya no pueden seguir usurpando nuestras funciones como los verdaderos repartidores de la patria. Llegó la hora de poner orden, a partir de ahora los restaurantes deben pagarnos para que les demos una habilitación postal para que sus carteros envíen la comida. Todo lo que sea hamburguesa, perro caliente o cualquier otro tipo de comida del tipo callejera deberá ir empacado en un sobre manila de tamaño oficio con sus respectivas estampillas pegadas con la saliva del repartidor. Las bebidas, por su parte, deben ir en un sobre blanco tamaño carta sellado con teipe para evitar cualquier filtración. Por último, alimentos más gourmet como el sushi deben ser enviadas en bandeja a nuestras oficinas, ya después nosotros resolvemos. Además, nosotros gestionaremos todas las entregas al consumidor, las cuales se realizarán en un periódo de uno a tres días hábiles, tal vez hasta cinco o siete, si está lloviendo. Además, con el fin de garantizar la seguridad de las entregas, no se extrañen si la hamburguesa tiene algún mordisquito para confirmar que no estuviera envenenada”, explicó Gonzáles, antes de confirmar que, debido al tamaño, las entregas de pizza tal vez lleguen en cuestión de meses.