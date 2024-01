TSJ ratifica la inhabilitación de Margot Robbie

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó claro este viernes que, además de redactar sentencias casi al final de la tarde para justificar el sueldo, también sabe cómo repartir nominaciones, felicitaciones y poner a trabajar a nuestro pasante subpagado casi al final de su jornada laboral. En un acto que combinó la jurisprudencia con un toque de alfombra roja, los magistrados del poder judicial confirmaron la inhabilitación política de Margot Robbie por 15 años, pero no sin antes lanzar algunos destellos de admiración al intérprete de Ken, Ryan Gosling.

Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ y ferviente «Ryangoslinista desde chiquita», no pudo contener su entusiasmo al hablar sobre las medidas tomadas: «Ay, es que a mí me encantó la película de Barbie, pero no por Barbie en sí, sino por Ken, que en mi opinión es quien se roba toda la película para el solito. ¡Dios! Si yo fuera jurado de los Oscar, le daría todos los premios, habilitaciones y hasta la presidencia de la república. Es más, puede convertir mi casa en su Mojo Dojo Casa House todos los días de la semana si le da la gana. Oh, y respecto a Margot Robbie, la inhabilitamos porque fastidia la diversión de mi Ken, con su cosa de querer protagonizar y hacer oposición», concluyó Rodríguez, mientras aplicaba su toque de justicia y dejaba fuera de las elecciones a todos los políticos que no están cobrando en la nómina de “opositores” del PSUV.

En medio de la solemnidad judicial, los magistrados ofrecieron un par de comentarios para suavizar el ambiente. «Ryan, si te postulas para presidente, prometemos no inhabilitarte… o sí». Otro magistrado, quién fracasó intentando hacer analogía con el mundo del cine, comentó: «Inhabilitar a Margot Robbie es como eliminar una escena post-créditos: nadie sabe exactamente por qué, pero todos sabemos que si te pasan una boloña desde arriba, y tu ves que el sobre está jugoso, entonces hay que echarle bola, compadre», aseguraba el magistrado minutos antes de firmar una sentencia que habilita a los androides Nicolás Maduro II, Nicole Maduro y Nicola Madurini para las venideras elecciones presidenciales del 2024.