Chamo que ya vió las dos películas de Play 4 y la serie de HBO no puede esperar a que lancen el juego de The Last of Us

José Villalobos, un ávido gamer que lleva soltero 32 años de su vida, amaneció particularmente feliz esta tarde. Luego de ver las dos películas de 17 horas en el Play 4 y empezar la reciente serie de HBO, no puede contener su emoción a la espera de que finalmente anuncien un videojuego de The Last of Us.

Tras pedirle permiso a su mamá, José nos dió declaraciones acerca de su emoción por esta franquicia cinematográfica: “Aún recuerdo cuando vi la película por primera vez por allá en el 2013 en mi Play 3, pasaba días y días sosteniendo el control mientras la historia me rompía el corazón a mí y a mi waifuh de peluche. Después hice lo mismo con la versión en Play 4, porque es casi como una película interactiva, pero sin la interacción, sólo sostienes el control. Y ahora esta nueva serie en HBO me tiene muy emocionado por este universo cinematográfico de hongos asesinos, de verdad que jamás había sido tan feliz en mi vida”, concluyó Villalobos, mientras le pedía matrimonio su waifuh de peluche.