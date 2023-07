Presos se fugan de cárcel tras ejecutar meticuloso plan que consiste en salir caminando por la puerta

En la cárcel, club polideportivo y salón de eventos mejor conocida como El Penal de Tocorón, ocurrió un hecho sin precedentes que dejó estupefactos tanto a presos, guardias nacionales y guardias nacionales presos por igual. Un total de 11 reclusos lograron escapar del centro penitenciario tras ejecutar exitosamente el meticuloso plan de fuga por la puerta del frente.

Tras fallar en el intento de comprar un Corsa dos puertas por Facebook Marketplace, nuestro pasante subpagado terminó secuestrado en Tocorón donde aprovechó para entrevistar al oficial custodio Deivis Lugo, quién ofreció detalles de la fuga: “Bueno ciudadano, le comento que me encuentro extremadamente decepcionado los once individuos que tuvieron la osadía de marcharse sin siquiera despedirse, ni un adiós ni nada. Jamás en toda la historia de este respetable centro penitenciario, un presidiario de tipo recluso había cometido un acto tan cruel, desalmado y aterrador como el anteriormente descrito por mi persona como tal. Nosotros aquí somos una familia, por eso no vamos a permitir que nos falten el respeto y vamos a perseguirlos utilizando todo el peso de la ley que el pran nos permita. De una vez los encontremos, van a perder el derecho a usar las canchas de futbol, las canchas de basketball, las canchas de béisbol, las canchas de volleyball y las canchas de pádel”, aseguró Lugo mientras los pranes dejaban en libertad a nuestro pasante tras descubrir que nadie pagaría su rescate.